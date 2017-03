Fillon aux responsables de son parti: "J'ai fait mon examen de conscience, à vous de faire le vôtre"

«Laisserez-vous les intérêts de factions et de carrière et les arrière-pensées de tous ordres l’emporter sur la grandeur et la cohérence d’un projet adopté par plus de quatre millions d’électeurs? Vous laisserez-vous dicter par l’écume des choses ce choix décisif qu’une part de notre peuple a remis entre vos mains, le désir profond d’un renouveau, d’une fierté nationale enfin retrouvée?» a-t-il demandé à ses pairs.

«Je continuerai à dire à mes amis politiques que ce choix à la fois leur appartient et ne leur appartient pas», a ajouté M. Fillon de façon sibylline, au terme de son discours d’une demi-heure, rejoint alors sur la tribune par son épouse Penelope agitant un drapeau tricolore.

«Ce choix est le vôtre», a-t-il lancé aux militants présents, «celui de vos suffrages et, à travers eux, de vos espérances. Il sera, j’en suis sûr, celui de la France toute entière si nous sommes capables de nous rassembler dans un ultime effort». Contrairement à ces derniers jours, M. Fillon n’a jamais dit, pendant son discours au Trocadéro, qu’il irait «jusqu’au bout» et «ne renoncerait jamais».