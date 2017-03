Liège: des centaines d'hommages à «CBA»

CBA était une personnalité très appréciée à Liège. C’est lui qui était à la tête de « CBA Burger » mais également de la « Cour des Carrioles », un endroit bien connu des aficionados de la Batte, notamment. Ironie du sort, la Cour, qu’il avait repris avec un associé, fêtait son quatrième anniversaire tout ce week-end. CBA devait d’ailleurs y être ce samedi, à son retour du ski… À l’annonce de son décès, la Cour des Carrioles avait annoncé sur sa page Facebook que l’événement était annulé.

Ce samedi, néanmoins, les Carrioles ont décidé d’ouvrir en hommage à CBA. « Puisqu’il ne sert à rien de rester assis à se morfondre, puisqu’on a tous besoin de se rencontrer et de boire un verre en son honneur et puisque c’est ce qu’il aurait voulu… Nous ouvrirons ce soir à 18h et demain à 10h (lisez « samedi et dimanche », NDLR) comme prévu. Pas de DJ mais un peu de musique pour se changer les idées. »