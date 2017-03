Nabilla filmée lors d'une séance de détatouage pour Zone interdite (vidéos)

«Quasiment 40% des gens qui se font tatouer disent le regretter après. Et, parmi eux, un sixième disent détester leur tatouage », déclare la présentatrice de 29 ans. Et c’est justement de ce sixième dont fait partie Nabilla. «Je détestais le mien parce que, déjà, il est positionné dans une zone très féminine qui, je pense, doit rester sobre et classe », explique la bimbo dont le livre autobiographique Trop vite connaît un réel succès.

L’envie de se détatouer ne date toutefois pas d’hier pour Nabilla. Alors qu’elle accordait une interview à la RTS, en octobre 2015, elle avait déjà évoqué son désir de se faire enlever un dessin situé sur le haut de sa poitrine. «J'ai envie qu'il s'en aille. Franchement, je mets des bikinis et j'en ai marre d'avoir cette tache sur le sein, je trouve ça pas joli. (...) J'ai vraiment envie qu'il parte. J'étais très jeune lorsque je l'ai fait et il ne me plaît plus du tout. Il fait vulgaire et c'est une image que je n'ai plus envie de donner », expliquait-elle à propos d'un caractère chinois signifiant "amour". C'est ce tatoo qu'elle se fait justement enlever face aux caméras de M6.

Durant le reportage, Nabilla a également voulu donner un conseil à ceux qui pensent à se faire tatouer: "Tant qu'on n'a pas déjà trouvé et déterminé quel est son vrai métier, il ne faut pas se faire tatouer du tout parce qu'il y a des filières où le tatouage ne peut pas exister ."