Rebondissement dans l'affaire Troadec: l'ex-beau-frère du père avoue le meurtre des quatre membres de la famille

L’ex-beau-frère du père de la famille Troadec, disparue depuis plus de deux semaines dans l’ouest de la France, a avoué avoir tué les quatre membres de la famille, d’après une information de RTL, reprise par plusieurs médias lundi.

Le mobile du meurtre serait une question d'argent: un héritage que Pascal Troadec n'aurait pas partagé avec sa sœur et son ex-beau-frère et qui aurait nourri la haine et la jalousie de ce dernier.

Dimanche, la sœur et l’ex-beau-frère du père de famille avaient été placés en garde à vue. D’après RTL, l’ADN de l’ancien compagnon de la sœur de Pascal Troadec a été retrouvé dans la maison d’Orvault et dans la voiture de Sébastien Troadec, le fils lui aussi disparu et dont le véhicule soigneusement nettoyé avait été retrouvé à Saint-Nazaire. Confronté à ces éléments, l’ex-beau-frère est passé aux aveux.

Des sources proches de l’enquête ont confirmé l’information à l’AFP. Le mobile du meurtre serait lié à un différend familial, autour d’une «histoire d’héritage».

Aucun élément supplémentaire n'est disponible quant à la sœur de Pascal Troadec, elle aussi en garde à vue depuis dimanche matin, si ce n'est que son ADN n'a pas été retrouvé dans la maison d'Orvault, contrairement à celui de son ex-mari.

À ce stade on ne ne sait pas si le meurtrier présumé a indiqué l'endroit où se trouvent les corps des 4 membres de la famille.

