Estaimpuis: violent incendie au centre équestre

E.V. ET J.K.

Ce matin, vers 7h, un violent incendie s’est déclaré au centre équestre d’Estaimpuis. De la route, on pouvait apercevoir d’énormes flammes qui dévoraient un chalet qui se trouvait à proximité du bâtiment. Les pompiers de Mouscron et d’Estaimpuis sont intervenus rapidement. Il a fallu maîtriser l’incendie et éviter que celui-ci ne se propage au centre équestre. Plus de peur que de mal au final…