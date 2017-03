Jankovic furieux après la défaite à Mouscron: les joueurs du Standard auront trois entraînements par jour d'ici le duel contre Ostende

Sans envie, sans inspiration et sans âme, le Standard a touché le fond samedi à Mouscron où, alors que l’intention déclarée consistait à briser la spirale négative avant d’aborder des Playoffs 2 susceptibles de lui offrir un ticket européen, ses joueurs ont affiché une mentalité à l’opposé des valeurs véhiculées par le matricule 16.

Furieux du lamentable « spectacle » offert par son équipe sur la pelouse mouscronnoise et lassé de constater que rien décidément n’avait changé, Aleksandar Jankovic a décidé de réagir et de durcir le ton. À chaud d’abord, directement après le match, en annonçant à ses joueurs qu’ils pouvaient annuler « tout ce qu’ils avaient prévu », dimanche ensuite avant une séance de décrassage beaucoup plus longue que d’habitude. Démonté face à ses joueurs qui n’ont osé piper mot, il a prévenu son auditoire qu’à partir de maintenant et jusqu’à nouvel ordre, il allait leur imposer un régime de spartiates.

