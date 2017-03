Mouscron: les feux de signalisation de la rue de Menin en panne après un accident

Un accident s’est produit durant le week-end au carrefour des rues de Menin et de la Pépinière. Un véhicule seul en cause a percuté plusieurs obstacles comme un poteau d’éclairage. Les feux de signalisation, situés à ce carrefour, sont en panne depuis ce moment-là. Soyez donc prudents en empruntant ce carrefour. Les feux seront en panne durant plusieurs jours.

Un conducteur, seul en cause, a perdu le contrôle de son véhicule au carrefour entre les rues de Menin, de la Pépinière et du Rucquoy, ce week-end. Le véhicule a percuté plusieurs obstacles en bas de la rue de la Pépinière et au niveau de l’ilôt, au carrefour avec la rue de Menin. La voiture a terminé sa course contre la façace du magasin Proximus Ledoux. Personne n’a été blessé dans l’accident.

Par contre, les feux de signalisation sont en panne depuis ce moment-là. Il faudra quelques jours avant que cela ne soit réparé puisque des pièces doivent être commandées. On espère que la situation sera rétablie d’ici la fin de la semaine. Les feux sont en panne tant dans la rue de Menin, que dans la rue du Rucquoy.