Quadruple meurtre de la famille Troadec: l'ex-beau-frère "a démembré les corps des victimes, puis en a enterré une partie et brûlé l'autre"

La mystérieuse disparition des quatre membres de la famille Troadec a connu lundi un dénouement spectaculaire avec les aveux du beau-frère, qui a reconnu en garde à vue les avoir tués à cause d’une «rancoeur» liée au partage des pièces d’or d’un héritage.

Le suspect, Hubert Caouissin, a avoué avoir tué les deux parents Pascal et Brigitte, 49 ans, et leurs deux enfants, Sébastien, 21 ans, et Charlotte, 18 ans, le soir du 16 février, à l’aide d’un pied de biche. Il aurait, les jours suivants, démembré les corps, puis en aurait enterré une partie et brûlé l’autre, a déclaré à la presse le procureur de la République de Nantes, Pierre Sennès.

Cet homme, qui n’a pas de casier judiciaire, a expliqué son geste en évoquant un «soupçon» de «disparition de pièces d’or», lors de la succession du père de Pascal Troadec et de sa soeur Lydie, compagne d’Hubert Caouissin. Ces pièces auraient dû être partagées, selon lui.

Ce conflit familial, qui remonterait «aux années 2006-2007» et qui avait donné lieu à des «altercations vives» lors de repas de famille, a nourri «une rancoeur» conçue par Hubert Caouissin à l’encontre de la famille d’Orvault (Loire-Atlantique), a détaillé le procureur.

Le parquet de Nantes a requis la mise en examen du principal suspect pour «assassinats» et «atteinte à l’intégrité d’un cadavre», et son placement en détention provisoire.

Il a demandé la mise en examen et le placement sous écrou de Lydie Troadec pour «modification de l’état des lieux d’un crime et recel de cadavres».

’Une grande violence’

Le 16 février, à la nuit tombante, Hubert Caouissin se rend au domicile des Troadec à Orvault, au nord de Nantes, à plus de 250 kilomètres de chez lui, dans l’intention de les «espionner» et de «surprendre (leur) conversation» en plaçant un stéthoscope sur une fenêtre. Il se cache ensuite dans le garage, avant d’entrer plus tard dans la maison par une porte communicante.

Réveillés par le bruit, Pascal et Brigitte Troadec se seraient retrouvés nez-à-nez avec lui au rez-de-chaussée de leur pavillon. Le beau-frère aurait alors attrapé un pied-de-biche tenu par le père de famille. Il tue les parents, puis les deux enfants, a indiqué le procureur, évoquant une «scène criminelle d’une grande violence».

Du sang, en quantité importante et appartenant à trois des quatre membres de la famille, avait été trouvé dans toute la maison.

Hubert Caouissin n’a quitté le pavillon d’Orvault que le lendemain matin, rejoignant son domicile à Pont-de-Buis (Finistère) et informant sa compagne, Lydie Troadec, du drame.

Il revient à Orvault le 17 février dans la soirée pour «nettoyer» la maison. Le lendemain, il met les dépouilles dans le véhicule de Sébastien Troadec, puis passe «les deux trois jours qui suivent» à «s’efforcer de (les) faire disparaître».

Retrouvée jeudi, la voiture du fils aîné de la famille avait été garée à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), lieu choisi «semble-t-il pour faire diversion». Concernant les indices retrouvés à Dirinon (Finistère), qui ont laissé croire à un «jeu de pistes morbide», le suspect aurait décidé de s’en débarrasser «sans plan élaboré», de «manière précipitée», selon le procureur.

La recherche des corps

Le magistrat a salué le «gros travail» réalisé par la centaine d’enquêteurs de la police judiciaire mobilisés sur cette «affaire hors normes», qui a tenu la France en haleine pendant plus d’une semaine.

«Il y a maintenant un autre enjeu dans ce dossier, c’est bien évidemment dans les jours qui viennent (...) de découvrir l’endroit où les corps ont pu être enterrés», a souligné Pierre Sennès, disant avoir «bon espoir de retrouver les dépouilles».

Depuis le signalement de la disparition de la famille, le 23 février, l’enquête a connu plusieurs rebondissements jusqu’à son dénouement. Les enquêteurs se sont mis sur la piste d’Hubert Caouissin après la découverte de ses traces génétiques dans le pavillon d’Orvault et la voiture du fils.

Placés en garde à vue dimanche matin à Brest (Finistère), le beau-frère et la soeur de Pascal Troadec avaient déjà été interrogés par les enquêteurs pendant près de 21 heures au début de l’enquête. Hubert Caouissin avait alors dit qu’il n’avait plus vu depuis longtemps cette partie de la famille, avec laquelle le couple était fâché en raison d’une histoire d’héritage.