Isières: les géants ont 20 ans

« A l’époque nous avions lancé Une souscription et des des bénévoles faisaient du porte à porte dans tout le village. Et on peut dire que le succès a été inespéré. Le budget a été atteint et la longue mise en œuvre pour donner vie aux géants pouvait commencer », explque le trésorier Thomas Rolland. « C’est en août 1997, lors de la 10ème ducasse que les deux postures en osier coiffées d'un long voile ont fait leur entrée sur la place du village. Le Grand Mitan et le Marqueu d'Caches font leur première danse. »

2017, sera donc une année exceptionnelle qui a déjà commencé ce 4 mars où le Grand Mitan a animé les rues du village pour le Télévie isièrois.

Le week-end prochain ce sera le traditionnel week-end gastronomique des 11 et 12 mars.