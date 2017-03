Dottignies: suivez les faucons en direct live (+vidéo)

Une commune qui lance un live sur son site internet pour pouvoir suivre les aventures des deux faucons stars nichés dans le clocher de l’église Saint-Léger de Dottignies, c’est une première dans notre pays. Et c’est à Mouscron que cela se passe. Le but est avant tout scientifique mais il permet aussi à la population de pouvoir les observer de chez soi.

Après Secret Story, Loft Story, Star Academy et autres émissions de télé réalité, la ville de Mouscron a décidé d’innover et de proposer un programme tout aussi addictif pour les amoureux de la nature: Faucon Story.

Après l’histoire du buzz qui avait fait le tour du monde, avec les poules offertes aux citoyens pour réduire les déchets ménagers, la cellule environnement remet le couvert avec ses deux nouvelles stars ailées qui font le bonheur des observateurs.

Bien installés dans un nichoir confortable et spacieux, les deux faucons vivent des jours heureux, ils ont donné naissance à trois fauconneaux en avril 2016, à l’abri des regards indiscrets. Enfin ça, c’était avant car depuis les deux rapaces sont observés par une caméra qui filme leurs moindres faits et gestes.

