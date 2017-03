Arnaud, renversé sur un passage pour piétons à Huy par un chauffard en fuite: sa maman lance un appel de détresse!

Marianne Rentiers, la maman d’Arnaud Stas, lance un appel à la sensibilisation. Il y a un peu plus d’un an, le 10 janvier 2016 à 17h40, son fils a été renversé sur un passage piétons avenue du Condroz à Huy par un conducteur qui a pris la fuite. Ce dernier n’a jamais été retrouvé. Le dossier a été classé sans suite. Témoignage d’une situation difficile à vivre, moralement et financièrement !

Les victimes d’accident seraient-elles punies deux fois ? C’est en tout cas ce que pense Marianne Rentiers, maman d’Arnaud Stas, le Saint-Georgien renversé sur un passage piétons hutois il y a un an. Une voiture rouge a heurté la jambe gauche du jeune homme, en dessous du genou, fracturant la jambe à plus de cinq endroits, entre le genou et la cheville. En plus du choc immédiat, il y a toutes les conséquences physiques et le chamboulement moral à gérer. Sans compter que le responsable de cet accident a pris la fuite et n’a jamais été retrouvé.

