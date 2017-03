Tournai: un individu «attaque» une parodie de Trump à coups de pavés!

Il a tout d’abord perturbé le tournage qui s’est déroulé sur le parking en présence d’une dizaine de figurants et danseuses. L’individu est entré dans le périmètre du clip et même dans le vieux bus jaune américain prêté pour la circonstance par le collectionneur Marc Letellier de Dergneau. On lui a demandé de s’écarter mais l’équipe du tournage a eu droit à une bordée d’insultes et de menaces.

Le patron des étangs de Melles parvint un temps à le calmer mais « ce n’était qu’un petit intermède », déplore Patrick Mallory.

> Le récit de cette attaque de pavés et de pierres par un déséquilibré à découvrir sur notre édition digitale Nord Eclair Tournai