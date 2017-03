Les héros du 22 mars, à savoir les pompiers, les policiers ou encore les militaires, seront-ils décorés? "On ne fait pas ça pour les médailles"

La ville de Bruxelles annonce que le 22 mars prochain, une cérémonie est prévue à l’hôtel de ville pour remercier les secouristes et les services de secours, avec une remise de médailles. Nous avons voulu savoir qui étaient ces héros, qui auront les honneurs des autorités. Et là, nous sommes restés sur notre faim.

Au cabinet du bourgmestre Yvan Mayeur, voici ce qu’on nous répond : « Tout cela s’organise, on en parlera quand tout sera prêt. C’est trop tôt pour en parler . On ne fait pas de sortie là-dessus pour le moment ».

Du côté de l’armée, c’est plus clair : il n’y a rien de prévu. « Décorer nos militaires n’est pas à l’ordre du jour », nous dit Charles Colot,porte-parole. « Les cérémonies du 22 mars sont organisées par la Chancellerie du Premier ministre et l’accent est mis sur les victimes. »

Et le Roi et la Reine, vont-ils se manifester pour décorer nos héros du 22 mars ? « Ils se sont déjà manifestés personnellement et ont déjà remercié tous les secouristes lors de la grande cérémonie d’hommage organisée au palais royal le 22 mai, deux mois après les attentats », indique Pierre-Emmanuel De Bauw, porte-parole du palais royal.

