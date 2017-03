Westerlo crie au complot wallon après la victoire de Mouscron face au Standard!

« Mouscron n’a quasiment jamais su garder le zéro derrière depuis le début de la saison et le Standard n’a même pas été capable de marquer là-bas, » s’est offusqué Maxime Annys dans la presse néerlandophone. « Désolé, mais cela me dégoûte du football. Vous vous demandez comment c’est possible ! »

Et que doivent dès lors penser les Mouscronnois ? Lésés par plusieurs arbitrages tout au long de la saison.

De son côté, Kenneth Schuermans, défenseur campinois, n’y va pas non plus par le dos de la cuillère. « Je savais d’avance que Mouscron allait l’emporter, le Standard n’a plus rien à gagner. Et les Francophones entre eux… » Des allusions totalement déplacées en cette fin de phase classique. Si Westerlo se trouve toujours sous la menace de la relégation, c’est parce qu’il s’est torpillé tout seul samedi soir.