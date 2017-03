Baisse des prix de l'essence et du gasoil de chauffage

Les prix de l’essence et du gasoil de chauffage mais aussi du butane et du LPG seront en baisse à partir de ce mercredi 8 mars, à la suite d’un recul des cotations des produits pétroliers sur les marchés internationaux, a annoncé mardi l’administration de l’Energie (SPF Economie).

Dans le détail, les prix maxima de l’essence 95 RON et 95 RON E10 reculent à la pompe de 2,5 centimes d’euro à respectivement 1,4250 et 1,4480 euro le litre.

Les prix maxima de l’essence 98 RON et 98 RON E10 diminuent de 2,5 et 2,4 centimes à 1,5070 et 1,5160 euro le litre.

Le prix du gasoil de chauffage, pour une commande de moins de 2.000 litres, passe à 0,6142 euro le litre (-0,0099 euro) tandis qu’il atteint 0,5877 euro le litre (-0,0098 euro) pour une commande de plus de 2.000 litres.

Enfin, le LPG voit son prix maximum à la pompe baisser de 2,4 centimes, à 0,5190 euro le litre.