Aleksandar Jankovic demande aux joueurs du Standard d'arriver à... 7h30 à l'Académie, pour leurs trois séances d'entraînement quotidiennes

Trois séances par jour jusqu’à vendredi inclus, au minimum et plus de 9 heures passées quotidiennement à l’Académie : les joueurs liégeois, scandaleux samedi à Mouscron, sont priés de soigner leur mentalité, sous peine d’être débarqués par Aleksandar Jankovic et son staff.

Lundi devait être, à l’Académie Robert Louis-Dreyfus, jour de congé. Devait parce qu’outré du peu d’amour-propre affiché par la plupart de ses joueurs samedi sur la pelouse mouscronnoise (seuls Gillet, impeccable, Fai qui a essayé et Edmilson qui a tenté de secouer le cocotier, ont échappé au naufrage collectif) et de la parodie de match offerte par son équipe, Aleksandar Jankovic a décidé de durcir le ton. En supprimant d’abord, on l’a déjà dit, les jours de congé, puis en programmant trois séances d’entraînement par jour. De quoi faire réfléchir un groupe qui, au Canonnier, a clairement fait savoir à tout le monde qu’il avait l’intention de bâcler les playoffs 2. Ce dont ni Jankovic, ni Bruno Venanzi ne souhaitent après avoir affirmé haut et clair que le Standard jouerait le coup à fond, « à 200 % ».

C’est ainsi que ce lundi, Alexander Scholz et ses équipiers sont arrivés très tôt à l’Académie, puisque le rendez-vous était fixé à 7h30 précises, sous risque de s’exposer à une amende financière.

