Google lance le mode de paiement Android Pay en Belgique: vous allez pouvoir payer avec votre smartphone... sans contact!

Android Pay permet aux consommateurs de régler, sans frais supplémentaires, leurs achats à l’aide de leur smartphone dans tous les établissements du monde dotés de terminaux de paiement sans contact.

Près de 250.000 personnes bénéficiant d’une carte de crédit BNP Paribas Fortis, Fintro et Hello Bank peuvent utiliser dès aujourd’hui l’application Android Pay dans des magasins physiques et l’e-commerce. Le nombre d’utilisateurs potentiels devrait grimper à 750.000 environ dès la fin du mois de mai, lorsque l’application sera également accessible aux détenteurs de carte de débit BNP Paribas Fortis, Fintro et Hello Bank. Les cartes de fidélité seront également prises en charge dans l’application qui vise à proposer une sorte de portefeuille digital à ses utilisateurs.

Actuellement, quelque 85.000 terminaux ont été installés en Belgique dans des commerces tels que Media Markt, Carrefour, Uber, Deliveroo, Vueling et Quick. En Europe, plus de 3,2 millions de terminaux sont compatibles avec la solution de paiement.

Lorsque le montant n’excède pas 25 euros, il n’est pas nécessaire de déverrouiller son smartphone pour valiser la transaction. Au-delà de cette somme, l’utilisateur devra débloquer son téléphone.

Google rappelle que la sécurité et la confidentialité des données sont totalement assurées: «les données de la carte ne seront stockées ni dans l’appareil, ni dans les serveurs de Google, ni chez les commerçants. Les transactions font appel à un ’token’, un jeton de sécurité à usage limité, spécifique à l’appareil. Cette donnée est associée à un code de sécurité dynamique propre à chaque transaction», indique l’entreprise de services technologiques.

La banque BNP Paribas Fortis ne sera pas l’unique et dernier partenaire de Google en Belgique. L’entreprise a pour ambition de capter le maximum de consommateurs et se dit ouverte à la collaboration avec d’autres banques belges. Ainsi, elle bénéficie déjà d’un accord de partenariat avec le groupe KBC (CBC).