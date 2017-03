Bonne nouvelle: après quelques chutes de neige, le soleil va revenir ce week-end avant le retour de la pluie

Les maxima oscilleront autour de 5º en Hautes Fagnes et autour de 9º ou 10º dans l’ouest et le centre. Le vent sera généralement modéré d’ouest-nord-ouest, selon les prévisions de l’IRM.

Mardi soir et dans la nuit, le temps restera sec avec des éclaircies dans un premier temps, puis des nuages à partir de la côte. En fin de nuit, il pleuvra sur l’ouest et les minima oscilleront autour de 0º ou +1º en haute Ardenne et jusqu’à 5º à la mer.

Mercredi matin, une zone de pluie transitera sur le pays en direction de l’est. Sur les hauteurs de l’Ardenne, il pourra encore y avoir un peu de neige fondante. Les maxima seront compris entre 6º en Haute fagnes et 12º sur l’ouest.

Jeudi, la journée débutera avec des nuages bas et de la pluie, le temps devenant par après plus sec avec la possibilité de quelques éclaircies au nord du sillon Sambre et Meuse. En soirée, les éclaircies deviendront plus larges et le temps devrait devenir généralement sec sur l’ensemble des régions, avec des maxima oscillant autour de 11º en Ardenne, 12º à la côte et 13º en plaine, voire localement 14º.

Vendredi, le temps sera généralement sec mais le ciel restera nuageux. Les plus grandes chances d’éclaircies concerneront l’est du pays.

Samedi, la journée débutera avec des éclaircies puis en cours de journée, la nébulosité augmentera mais le temps devrait rester sec jusqu’en soirée.

Dimanche, une zone de pluie traversera le pays tandis que lundi et mardi, une hausse de pression favorisera un temps plus sec.