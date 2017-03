Charles Michel dénonce le combat isolationniste dans lequel se rejoignent, selon lui, Paul Magnette et l'extême-droite de Marine Le Pen

Le Premier ministre Charles Michel a rejeté mardi devant un parterre de chefs d’entreprise le projet isolationniste du président américain Donald Trump, y voyant un motif de « rupture du partenariat classique Europe-Etats-Unis ». M. Michel a fait un parallèle avec ce qu’il a vécu dans la négociation du CETA, entre l’Europe et le Canada, lorsque la Région wallonne a bloqué un temps l’accord de libre échange au profit de certaines revendications. Il y voit un combat dans lequel se rejoignent la gauche et l’extrême-droite de Marine Le Pen.

« Il y a un raisonnement idiot selon lequel on devrait se replier sur soi, c’est la thèse portée par la gauche ou par la gauche extrême, par la droite et par la droite extrême, ce sont les deux extrêmes qui se rejoignent pour combattre. De la même façon que c’était la gauche et l’extrême gauche, c’était Marine Le Pen en Europe qui reprochait les initiatives de type accords commerciaux », a-t-il relevé au Cercle Chapel de Waterloo.