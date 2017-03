Mouscron: surpris en pleine action sur le chien

L’affaire pourrait prêter à sourire tant elle est surréaliste... Et pourtant, elle provoque dans le chef du substitut du Procureur du roi, les plus vives inquiétudes: « Vous êtes un danger potentiel pour la société », lance M me Vangeneberg à l’intention du prévenu. Le Mouscronnois âgé d’à peine 21 ans se retrouve devant le tribunal parce que sa mère l’a surpris à sodomiser le chien de la famille, un labrador vraisemblablement.

La maman aurait « entendu le chien pousser des bruits bizarres », rapporte le juge Mbenza, en lisant la déposition de l’époque. Arrivée dans le salon, la mère aurait découvert son fils en « pleine action » sur le chien. Détail glauque : un flacon de détergent posé sur la table aurait servi de lubrifiant.

A 21 ans, il n’a pas d’antécédents judiciaires. Le jugement interviendra le 4 avril.