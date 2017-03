Un projet d'hôtel 5 étoiles à la Villa Astrida: la résidence secondaire de Baudouin et Fabiola en Espagne pourrait être transformée en un établissement de 120 chambres

Un emplacement idéal en bord de mer, avec une vue dégagée, une jolie plage, et 2,6 hectares disponibles : voilà ce qui a séduit les investisseurs privés, actuellement en discussion avec la fondation qui gère la Villa Astrida, la résidence secondaire du couple Baudouin et Fabiola durant 30 ans. Le site avait été légué à cette fondation, détenue par les neveux et les nièces espagnols de l’ancienne souveraine. Tous voudraient se débarrasser des lieux et ce projet hôtelier constituerait une belle porte de sortie avec un bénéfice important.

Un grand portail en bois, un haut mur et quelques palmiers qui dépassent. Voilà tout ce qu’on voit de la rue de la Villa Astrida, érigée au début des années 60 sur la Playa Granada à Motril, en Andalousie.

Dans cette région de plus en plus courue et où les offres touristiques et les lieux d’accueil viennent à manquer, les autorités locales dressaient le constat qu’il manquait de terrains libres pour des maisons, des hôtels ou des lieux de villégiature. C’est ce qui explique leur fort engouement face aux négociations lancées depuis plus d’un mois. Autour de la table, les neveux et les nièces espagnoles de la reine Fabiola, héritiers du site via une fondation espagnole, et des investisseurs privés qui souhaitent convertir le site en domaine hôtelier grand luxe.

Le projet prévoit ainsi la transformation du bâtiment principal pour qu’il puisse accueillir 120 chambres, réparties sur trois étages, des restaurants et des bars. L’établissement 5 étoiles offrirait à ses hôtes une vue de rêve sur la mer et disposerait d’une superbe plage…

