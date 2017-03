Jacqueline Galant attend un enfant: on connait l'identité de l'heureux papa!

«Pour moi, la vie va quelque peu changer… (…) Oui je peux aujourd’hui vous l’annoncer: je vais être Maman cet été! Vous vous en doutez: mon bonheur est immense! J’y ai toujours aspiré mais mes nombreuses occupations politiques ne m’en ont jamais laissé le temps.» C’est de cette manière que Jacqueline Galant annonce la nouvelle sur sa page Facebook officielle.

«Mes hormones ont commencé à travailler»

L’arrivée de ce bébé a été un chamboulement dans la vie de Jacqueline Galant qui est très proche de sa nièce, la fille d’Isabelle Galant, ex-bourgmestre de Lens. Jacqueline Galant le confirme elle-même: «Mes hormones ont commencé à travailler. J’adore les enfants et j’ai longtemps fait une croix sur ma vie de femme. Mais avec tout ce qui est arrivé ces dernières années, j’ai repensé à ma vie de femme. L’arrivée d’Ysie, la fille de ma nièce, a joué un rôle aussi».

La rumeur se faisait de plus en plus pressante dans la région. Elle avait même été démentie par la principale intéressée! «Je voulais que tout soit sous contrôle au niveau médical. J’ai bientôt 43 ans et c’est un âge avancé pour être maman. Je veux tout faire pour que cette grossesse se passe bien. Mais les gens ont bien vu que je grossissais, la rumeur enflait… C’était donc mieux de l’annoncer. J’ai fait ça sur Facebook car je suis proche de ma population.»

L’heureux papa confirme

Une question s’impose: qu’en est-il de l’heureux papa? «J’ai un compagnon. C’est un Montois. Il est heureux, il n’a pas encore d’enfant non plus. Mais on vit très bien en dehors des caméras. D’un commun accord, on ne dévoilera pas le sexe de l’enfant».

(L’heureux papa - DR)

Le papa confirme effectivement qu’il préfère rester loin de la vie médiatique. Sébastien Borgno, l’entrepreneur montois de pompes funèbres, confirme la nouvelle et souligne qu’il est bien sûr heureux. L’homme est connu dans le Hainaut pour ses activités professionnelles. Les funérailles Borgno constitue une entreprise qui a pignon sur rue depuis plus de 50 ans, avec des implantations notamment à Mons, Cuesmes, Jurbise, Tertre et Boussu.

