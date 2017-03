Une voiture percute un îlot à Jumet: deux blessés

Le véhicule circulait de Bon Air (Lodelinsart) et remontait vers la rue Puissant, à Jumet. La conductrice a alors été surprise par un îlot directionnel non éclairé. Elle l’a percuté avant de partir sur la droite et de heurter un des pylônes soutenant les caténaires du métro. Elle et une autre personne ont été blessées. Prises en charge par les secours, elles ont été transférées en milieu hospitalier à bord de deux ambulances des pompiers.

Constat établi par la police locale de Charleroi.