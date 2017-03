Affaire Troadec: les fouilles débutent en présence de l'assassin présumé

Les opérations se déroulent en présence de Hubert C., beau-frère du père de la famille Troadec, poursuivi pour assassinat et atteinte à l’intégrité d’un cadavre.

L’homme est passé aux aveux concernant le quadruple assassinat et la disparition de la famille Troadec, composée de Pascal et Brigitte Troadec, 49 ans, leur fils Sébastien, 21 ans, et leur fille Charlotte, 18 ans, qui n’avaient plus donné signe de vie depuis le 16 février. La soeur de Pascal Troadec et compagne d’Hubert, Lydie, a quant à elle été inculpée et écrouée pour «modification de l’état des lieux d’un crime et recel de cadavres».

Le suspect a déclaré avoir enterré les corps à la ferme du Stang, propriété boisée de 32ha, à Pont-de-Buis, dans le Finistère, précisent les médias.

Les fouilles pourraient durer jusqu’à demain/jeudi inclus.