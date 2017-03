Europa League: le Sporting Anderlecht peut s'offrir un nouveau jackpot en cas de qualification

Au Zenit Saint-Pétersbourg, le but dans les ultimes secondes du match d’Isaac Kiese-Thelin avait permis au Sporting d’empocher 750.000 euros

C’est un secret de Polichinelle, la Ligue des Champions rapporte, sur le plan financier, bien plus que sa petite sœur de l’Europa League à ses participants. Toutefois, depuis le début de l’exercice européen, Anderlecht a déjà ramené pas mal d’argent dans ses caisses, près de 6 millions d’euros. S’il parvient à éliminer l’APOEL Nicosie et ainsi rejoindre les quarts de finale, le Sporting ajoutera un million d’euros de plus à ses gains, hors droits TV.