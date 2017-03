Mouscron-Tournai: surpris en«pleine action» sur le chien de la famille

L’affaire pourrait prêter à sourire tant elle est surréaliste… Et pourtant, elle provoque dans le chef du substitut du Procureur du roi, les plus vives inquiétudes : « Vous êtes un danger potentiel pour la société », lance M me Vangeneberg à l’intention du prévenu. Le Mouscronnois âgé d’à peine 21 ans se retrouve devant le tribunal parce que sa mère l’a surpris à sodomiser le chien de la famille, un labrador. La maman aurait « entendu le chien pousser des bruits bizarres », rapporte le juge Mbenza, en lisant la déposition de l’époque. Arrivée dans le salon, la mère aurait découvert son fils en « pleine action » sur le chien. Détail glauque : un flacon de détergent posé sur la table aurait servi de lubrifiant.

Il n’explique pas son « geste »

Présent à l’audience, le Mouscronnois ne nie pas s’être livré à ces agissements. Par contre, il ne les explique pas. Peut-être l’alcool ou les stupéfiants, avance-t-il. « Je ne sais pas vraiment », murmure-t-il au juge qui l’interroge. « C’est sans doute ce qui est le plus inquiétant », affirme M. Mbenza, « c’est que vous ne savez pas du tout d’où vient ce comportement déviant ».

Le juge avoue d’ailleurs ne jamais avoir eu, dans sa carrière, à traiter un cas semblable de zoophilie. « C’est effectivement un dossier assez surprenant », confirme M me Vangeneberg qui confesse, pour sa part également, qu’il s’agit d’une première. « C’est la maman qui a préféré signaler les faits à la police », rapporte la représentante du Parquet. « Et j’ai envie de dire qu’il vaut mieux que ce soit le chien plutôt qu’une innocente femme ».

Une expertise psychiatrique

La mère du prévenu serait d’ailleurs persuadée que son fils n’en était pas à son coup d’essai : elle aurait déjà remarqué des blessures suspectes sur le chien. « Et si elle a porté plainte, c’est parce qu’elle avait peur pour ses autres enfants », rapporte M me Vangeneberg. Le jeune Mouscronnois reste plongé dans une forme de mutisme. « Je demande l’indulgence du tribunal », réclame-t-il.

Il doit répondre d’outrage aux bonnes mœurs, puisqu’il a été surpris par sa mère. La seconde prévention porte sur le code de l’environnement qui interdit toute relation sexuelle avec un animal. « Si vous n’étiez pas venu, j’aurais requis un an avec arrestation immédiate », précise la représentante du Parquet. Elle préfère désormais réclamer une expertise psychiatrique « parce qu’il y a un danger potentiel pour la société ». Le jeune Mouscronnois a depuis quitté le domicile de sa mère et ne dispose que d’une boîte postale. Il n’a pas d’antécédents judiciaires. Jugement le 4 avril.