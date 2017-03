Tournai: viré de chez Dodo, il boute le feu à la porte

Un Jurbisien de 33 ans est poursuivi par le tribunal correctionnel de Tournai pour incendie volontaire. Des faits graves qui pourraient lui valoir un minimum de trois ans de prison.

Le 18 juillet 2016, l’homme qui sortait d’un établissement de Dodo la Saumure, s’est retrouvé devant porte close. Fâché, il aurait alors bouté le feu à la porte.

« C’est un autre client qui a fermé la porte devant moi », précise Marc (prénom d’emprunt) à la barre du tribunal, ce mardi matin. « Par la fenêtre, il se foutait de moi. Cela ne m’a pas plu… J’étais juste sorti pour fumer ». L’homme se serait alors dirigé vers sa voiture pour y prendre un jerrycan d’essence et aurait aspergé le perron du 36 de la Drève de Maire et la porte de l’établissement. « Pour le même prix, il y avait plusieurs morts, des péripatéticiennes et des clients qui se trouvaient à l’intérieur », met en garde la représentante du Ministère public, M me Vangeneberg. Elle rappelle d’ailleurs qu’il s’agit d’un crime qui aurait pu coûter à Marc de 15 à 20 ans de prison : « C’est la peine encourue pour un incendie intentionnel avec ces circonstances aggravantes », martèle le substitut. Comme l’affaire est correctionnalisée, le Jurbisien risque trois ans de prison… « La porte et les briques de l’établissement ont été noircies par le feu », rappelle le substitut. « Il y a bien eu mise à feu, ce qui est une des conditions requises pour établir qu’il y a bien eu incendie volontaire et intention de bouter le feu ».

Endormi dans la voiture

Ce qui inquiète le ministère public, ce sont les déclarations plutôt nonchalantes faites par Marc au moment de son interpellation : « Vous avez déclaré que vous étiez un sanguin, que vous estimiez qu’on vous avait manqué de respect et que voilà, ce qui était fait était fait ». Il avait d’ailleurs été arrêté à Leuze, endormi dans son véhicule après sa « virée tournaisienne ». Et c’est l’immatriculation de sa voiture qui avait permis de le confondre.

Pour sa défense, le Juribisien assure qu’il a conscience aujourd’hui d’avoir commis une erreur à l’époque. Il a également indemnisé Dodo la Saumure pour les dégâts causés à son établissement. Un antécédent judiciaire l’empêche de solliciter la suspension du prononcé. Le jugement interviendra le 4 avril.