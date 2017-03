Plus de 5,1 millions de bébés sont nés dans l'Union européenne en 2015 (122.274 pour la Belgique)

Sur les 5,103 millions de naissances au sein de l’Union européenne en 2015, c’est la France qui en compte le plus grand nombre avec 799.700 bébés nés dans l’Hexagone. Elle est suivie par le Royaume-Uni (776.700), l’Allemagne (737.600), l’Italie (485.800) et l’Espagne (418.400).

En moyenne, les femmes européennes qui vivaient la maternité pour la première fois étaient âgées de 28,9 ans. Ces mères étaient les plus jeunes en Bulgarie (26 ans), en Roumanie (26,3) et en Lettonie (26,5). En revanche, elles étaient les plus âgées en Italie (30,8), en Espagne (30,7) et au Luxembourg et en Grèce (30,2 chacun). Les mamans belges se situaient dans la moyenne européenne, avec un premier enfant vers 28,7 ans.

Dans l’UE, en 2015, 40.217 naissances supplémentaires (+0,8%) ont été recensées par rapport à 2001, première année pour laquelle des statistiques comparables sont disponibles. La plus forte hausse du nombre de naissances a été constatée en Suède (+25,6%). A l’inverse, la plus forte baisse a été enregistrée au Portugal (-24,2%).

Dans l’ensemble, le taux de fécondité de l’Union européenne a augmenté entre 2001 et 2015, passant de 1,46 à 1,58 (+0,12). Le taux le plus faible était enregistré en 2015 au Portugal (1,31), tandis que le plus élevé était constaté en France (1,96). La Belgique affichait, elle, un taux de fécondité de 1,70.

«Il est considéré qu’un taux total d’environ 2,1 naissances vivantes par femme correspond au niveau de renouvellement de la population dans les pays développés, à savoir le nombre moyen de naissances vivantes par femme nécessaire pour maintenir constante la taille de la population en l’absence de toute migration», indique Eurostat.