Ath: un frigo solidaire et public où déposer des denrées fraîches (+vidéos)

Le principe du frigo solidaire est à la fois simple et original : chacun peut y déposer de la nourriture ou venir s’y servir, en toute discrétion. Pionnier en Hainaut, le CPAS d’Ath est le premier à en installer un, à l’abri des regards. Une équipe de bénévoles du Lion’s Club de Flobecq s’assure de la fraîcheur et de la qualité des produits qui y sont proposés.

C’est une première dans le Hainaut et un des rares exemples à l’échelle de la Belgique : Ath vient de s’équiper de son frigo solidaire. Une idée originale et conviviale née à l’initiative de Delphine Naraipratan, vice-présidente du Lion’s Club. « Je connaissais l’initiative de Waterloo, la première du genre », assure la jeune femme. « Et quand j’ai proposé d’en installer un en Hainaut, une province quand même pas facile au niveau de la pauvreté, l’équipe m’a de suite suivie », se réjouit la vice-présidente. C’est vers Ath que le choix du service club s’est rapidement porté : « Nous voulions placer ce frigo solidaire en centre-ville, dans un endroit passant, mais aussi discret », confirme Delphine Naraipratan. Le CPAS d’Ath a effectivement accepté d’accueillir ce projet juste à l’entrée de ses bâtiments, situés sur le boulevard de l’Hôpital, l’un des principaux de la ville. « C’est un concept novateur », argumente le président, Christophe Degand. « Notre Centre d’Action sociale est toujours à la recherche de ce genre de projet qui peut apporter un petit plus aux services que nous offrons déjà ». En effet, l’initiative n’a pas coûté un centime au pouvoir public : « Si ce n’est l’électricité qui sert à l’alimenter », sourit le président. « Et l’avantage, c’est que pour bénéficier de cette aide ponctuelle, les gens de doivent pas se soumettre à une enquête sociale ou présenter de justificatif… ».

L’intégralité de ce dossier dans notre nouvelle édition digitale