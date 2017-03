Primark ouvre en fanfare à Rive Gauche: c'est le plus grand magasin de Belgique avec celui de Liège, nous l'avons visité en exclusivité (photos)

Un jour avant l’ouverture du nouveau centre commercial Rive Gauche à Charleroi, nous avons eu l’occasion de réaliser une visite exclusive du plus grand Primark de Belgique, à égalité avec celui de Liège. Des étalages à perte de vue et une véritable armée de vendeurs et vendeuses attendent les clients carolos ce jeudi 9 mars.

Quelques minutes suffisent pour que l’on se perde dans cette gigantesque surface commerciale et, à vrai dire, ce ne fut pas chose facile non plus d’en sortir. 5.722 m² de surface entièrement dédiés au shopping. Soit de loin le plus grand magasin du nouveau centre commercial. Les autres chiffres donnent le tournis : 55 caisses enregistreuses, 66 cabines, 320 personnes engagées…

Éléphantesque, titanesque, monumental sont tant de mots qui traversent notre esprit. Sur deux étages, s’étendent des centaines d’articles : textile pour homme, femme et enfant, décoration, cosmétique, lingerie, ameublement… Tout est à sa place attendant l’arrivée de la foule déchaînée. Même s’il n’est pas encore ouvert, le magasin s’apparente déjà à une vraie fourmilière. Tous les employés sont attelés à la tâche, déballant, pliant et installant la marchandise dans les étalages. D’autres fignolent les derniers détails. « Nous sommes fiers de voir à quel point notre personnel est dynamique et enthousiaste pour l’ouverture », nous confie Ronald Voogt, le directeur Benelux de la marque. Un personnel, d’ailleurs, à l’image de l’enseigne : organisé.

