Philippe Moureaux, l'ancien bourgmestre socialiste de Molenbeek: "Je ne serai pas candidat en 2018, j'ai un cancer"

Isabelle Anneet

L’ancien bourgmestre de Molenbeek fait taire les rumeurs sur sa possible candidature aux élections communales de 2018. « Ce serait absurde et avec mon état de santé, ce ne serait pas correct pour les électeurs », confie-t-il dans notre édition bruxelles.lacapitale.be avant de nous parler de son cancer et des traitements qu’il subit.