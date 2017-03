SRIB: environ un million d'euros par an pour les quatre membres du comité de direction

Vu la taille de ce fonds d’investissement public, qui rassemble environ 50 personnes, le montant interpelle plusieurs membres du conseil d’administration, qui se sont exprimés de manière anonyme dans les pages du journal Le Soir, indiquant être «tombés de très haut» en découvrant les chiffres.

Serge Vilain (président), Etienne Noël (directeur général adjoint), Jean-Luc Vanraes (vice-président) et Eddy Van Gelder (directeur général) brassent ensemble près d’un tiers de la masse salariale de la SRIB et de ses filiales, estimée à 3,6 millions d’euros au total, écrit encore Le Soir. Le salaire des deux premiers, respectivement de 292.000 euros brut et 214.000, a été confirmé au quotidien, et la rémunération des deux autres serait dans «une fourchette similaire».

Etienne Noël est par ailleurs échevin à Schaerbeek, et Jean-Luc Vanraes président (VLD) du CPAS d’Uccle, où il est aussi conseiller communal. Mais tous deux affirment «exercer leur fonction à plein-temps à la SRIB», où ils sont salariés, à titre privé.