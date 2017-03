Après un match difficile et une défaite dimanche à Solre, et après l’absence de nombreux éléments, l’entraîneur du RFC Tournai, Thierry Pister, s’est réjoui de pouvoir compter sur la présence de 22 joueurs lors de l’entraînement mardi, tandis que la séance de mercredi a été annulée en raison de l’état des terrains. Pio et Theunis sont de retour du ski et Breleur était aussi de retour à l’entraînement.