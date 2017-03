Dampremy: Assia, une jeune Russe de 15 ans, tuée par son père

Une habitation de la rue Leconte, à Dampremy, a été la cible de fouilles approfondies, menées depuis ce mercredi matin par la police judiciaire locale de Charleroi et par la Protection civile. Un homme, son père, a été entendu par un juge d’instruction ce mercredi après-midi, avant d’être inculpé.

Un couple de Tchétchènes vivant à Dampremy (Charleroi) a été placé sous mandat d’arrêt, mercredi. Le père est soupçonné d’avoir violé et tué sa fille aînée, disparue en 2012. Ces révélations surviennent après la plainte d’une autre fille du couple qui accuse son père d’abus sexuels et du meurtre de son aînée.

Cette famille d’origine tchétchène, composée de sept enfants, est arrivée en Belgique en 2006 et s’est installée à Tournai avant de déménager à Dampremy en 2012. Les autorités tournaisiennes avaient déjà géré les multiples fugues de la fille aînée, née en 1997. En 2012, après le déménagement, le SAJ de Charleroi avait été averti d’une nouvelle fugue et des devoirs d’enquête avaient alors été menés pour localiser la mineure, alors que la famille n’avait pas prévenu les forces de l’ordre.

Un ami avait alors affirmé avoir vu la jeune fille en novembre 2012. Le père, lui, avait expliqué qu’elle faisait des allers-retours réguliers vers Dampremy, mais qu’elle n’y vivait plus vraiment. Celle-ci ne supportait plus la vie en vase clos et la tyrannie instaurée par le patriarche.

Lundi, le dossier a rebondi lorsqu’une autre fille du couple s’est présentée spontanément à la police pour déposer plainte contre son père qui, selon elle, la forçait à des attentats à la pudeur. Elle a ajouté que sa soeur disparue était violée et que son papa avait fini par la tuer après l’avoir séquestrée dans la cave.

L’affaire a été mise à l’instruction et une perquisition a été menée au domicile de Dampremy. Des éléments matériels (selon une source proche de l’enquête, il s’agirait d’une cache découverte dans la cave) ont permis de conforter les déclarations de la fille, mais également de la mère de famille. Selon le procureur du Roi, Vincent Fiasse, celle-ci a déclaré avoir vu pour la dernière fois sa fille inanimée dans un sac, en 2012.

Le père, qui nie en bloc, a été placé sous mandat d’arrêt pour meurtre, séquestration, viols et coups. Il est également inculpé d’attentats à la pudeur sur sa deuxième fille, âgée de 17 ans. La mère, qui semblait sous l’emprise de son mari, a été incarcérée pour non-assistance à personne en danger. Les six enfants ont été confiés au SAJ.

Pour l’heure, aucun corps n’a été retrouvé. De nombreux devoirs d’enquête doivent encore être réalisés.