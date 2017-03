Entité de Mouscron: pas moins de 9 accidents en 3 jours

Que d’accidents en l’espace de trois jours ! De nombreuses collisions survenues ces mardi, mercredi et jeudi nous ont en effet été communiquées par les forces de l’ordre.

Moto et voiture.

La plupart de ces accidents sont heureusement sans gravité. Ils se sont produits, mardi, à l’angle des rues du Limbourg et Guillaume Vanzeveren, à Mouscron, dans la rue de Tournai, au centre de Mouscron, dans la chaussée de Lille, à Mouscron, puis à l’intersection des rues Saint-Eloi et du Couët, non loin de la place du Tuquet, à Mouscron.

Mercredi, les accidents ont été constatés dans la rue Cardinal Mercier, à Dottignies (il a été suivi d’un délit de fuite), dans le boulevard des Alliés, à hauteur de Dottignies, puis dans la rue du Général Leman, à Mouscron.

Ce jeudi matin, deux accidents se sont produits dans la rue de France, à Dottignies. Si le premier n’a pas fait de blessé, l’autre, qui impliquait une voiture et une moto, a fait deux blessés légers.

Plus de détails sur ces différents accidents dans notre édition papier de ce vendredi 10 mars 2017 ou dans notre édition digitale...