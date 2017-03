Esch : Enzo, 4 ans, est bel et bien mort d'une gastro. Son papa témoigne et met en garde...

Les causes du décès sont donc claires mais n’empêchent pas les parents de se questionner. En effet, trois jours avant le décès, ils sont allés aux urgences avec Enzo qui était déjà accablé par la douleur. Les médecins l’ont pourtant renvoyé chez lui.

C’est le vendredi soir, alors qu’Enzo n’a rien avalé depuis trois jours, que les douleurs sont toujours plus fortes et qu’il perd toute énergie que l’enfant est enfin hospitalisé dans une clinique pédiatrique à Esch.

Il passera la nuit sous perfusion. Mais au matin, il se réveille et demande de l’eau à son père, assis à ses côtés. Et quelques secondes plus tard, son cœur s’est arrêté.

Le papa d’Enzo s’exprime dans La Meuse Luxembourg de vendredi ou sur notre nouvelle édition digitale