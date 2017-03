Mouscron: une belle collection... de collections au Centr'Expo

Elle a beau avoir plusieurs décennies au compteur, la bourse internationale toutes collections continue de traverser les années sans jamais lasser ! Au contraire, même, elle a de plus en plus de succès d’une édition à l’autre. Ce week-end, ce sont ainsi pas moins de 730 mètres de table qui ont été réservés, un record selon l’organisateur Richard De Jaegere.

Au niveau des exposants, on trouvera vraiment de tout ces samedi et dimanche dans les travées du Centr’Expo, à Mouscron. Les collections plus traditionnelles, comme les vinyles, les cartes postales, les timbres ou les capsules de champagne seront évidemment de la partie. Mais il y aura aussi plus original. « Parmi les nouveautés, il y aura notamment un collectionneur de porte-clefs, mais aussi des spécialistes des produits Kinder, m&m’s, Coca-Cola, Ricard ou de tout ce qui touche au champagne. Nous avons même un collectionneur d’images mortuaires, ce qui est typiquement flamand. Le week-end n’est pas réservé à l’une ou l’autre collection en particulier, c’est très varié et c’est ce qui fait la force de notre bourse », assure Richard.

