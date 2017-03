Jupiler Pro League: Anderlecht rendra hommage à Christophe Van Impe dimanche

Anderlecht rendra hommge au journaliste Christophe Van Impe dimanche lors au Parc Astrid lors du match face à Waasland-Beveren lors de la 30e et dernière journée de la phase classique du championnat de Belgique, annonce le RSCA jeudi.

Journaliste sportif du groupe Rossel suivant le Sporting d’Anderlecht, Christophe Van Impe est décédé dimanche à l’âge de 38 ans.

« Suite à un malentendu, les Mauve et Blanc n’ont pas été en mesure de rendre aujourd’hui, jeudi 9 mars 2017, hommage au journaliste Christophe Van Impe comme ils l’auraient souhaité. Les Anderlechtois porteront donc un brassard noir dimanche, lors de la réception de Waasland-Beveren au Parc Astrid. Le RSC Anderlecht présente encore une fois ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Christophe dans cette période pour le moins difficile », écrit le RSCA sur son site internet.