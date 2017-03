"S'il apparaît que Moreau a commis des fautes, la confiance sera rompue", annonce Frédéric Daerden

Interrogé vendredi par la Première (RTBF), à quelques heures d’une assemblée des militants du PS liégeois, celui qui est par ailleurs vice-président de la fédération liégeoise du PS a estimé que le président de cette fédération, Willy Demeyer, devait envisager son avenir à la tête de la fédération en pensant à l’intérêt général du parti « auquel je sais qu’il est très attaché ».

« Je pense que Stéphane Moreau doit adapter sa gouvernance. Il a des qualités intellectuelles indéniables. S’il a commis des fautes de gestion, légales ou d’éthique inadmissibles, j’ai le sentiment qu’il ne peut plus avoir la confiance. Par contre, si quand la transparence sera faite, on considère qu’il n’y a pas eu de fautes et qu’il a contribué au développement de la société, il doit pouvoir continuer à travailler dans un cadre clair et déterminé et avec une rémunération moindre », a commenté le chef de file socialiste liégeois.

Pour Frédéric Daerden, il appartiendra par ailleurs aux nouveaux administrateurs des CA du groupe de dire ce qu’il faut faire dans les structures en aval et de décider s’ils ont confiance en Stéphane Moreau.