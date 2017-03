Mouscron: grosse opération de police en zone frontalière

Une opération d’envergure a été organisée dans la soirée de ce mercredi 8 mars, au niveau des zones frontalières. Et il n’y a pas que la zone de police de Mouscron qui a pris part à l’opération.

Mercredi, en fin de journée, la police fédérale et pas moins de dix services de police locaux frontaliers étaient ainsi de la partie, en compagnie des membres du SPW Taxation (Région wallonne).

Sur le territoire de la cité des Hurlus, ils étaient 8 policiers à prendre part à l’action, qualifiée d’opération de prévention et de dissuasion des faits de criminalité lourde ou violente en zone transfrontalière (vols à main armée, vols à la voiture bélier, car et home jackings, vols de type garage, etc.).

De 18h à minuit, ce mercredi soir, il était ainsi impossible de passer entre les mailles du filet à deux endroits précis (à Herseaux-gare et du côté du Risquons-Tout). Les équipes en place étaient appuyées par le véhicule ANPR, disposant de la fonction de reconnaissance automatique de plaques.

