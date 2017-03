Dries Mertens bientôt avec Marouane Fellaini? Manchester United s'intéresse à l'attaquant belge

Actuellement en verve avec Naples, Dries Mertens affole les compteurs (23 buts cette saison, dont 18 en Serie A) et intéresse visiblement de plus en plus de clubs européens. Selon le quotidien italien Il Mattino, Manchester United s’intéresse actuellement au CV du Diable rouge de 29 ans, et des discussions seraient déjà lancées pour un potentiel transfert durant le prochain mercato, cet été.

Toujours sous contrat jusque 2018 à Naples, Dries Mertens aurait pourtant rencontré des représentants de Manchester United durant près de deux heures, dans le lobby d’un hôtel napolitain, en début de semaine.

Mertens serait-il donc prêt à rejoindre Marouane Fellaini chez les Red Devils ? Les discussions vont en tout cas bon train, tant en Italie qu’en Angleterre.