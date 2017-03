La Reine Paola a pu quitter la clinique où elle a été hospitalisée durant plus de trois semaines

Les médecins qui ont soigné la Reine Paola ont en effet estimé que les résultats de l’opération chirurgicale pratiquée le 17 février étaient très favorables et que la Reine avait retrouvé suffisamment d’autonomie à la marche et dans les mouvements de la vie quotidienne pour pouvoir regagner le château du Belvédère et y poursuivre une rééducation intensive de sa hanche et de sa fracture vertébrale, qui reste invalidante.