Tatiana Silva a fait ses grands débuts sur TF1: une première proche de la perfection (vidéo)

Il était 13h ce vendredi 10 mars quand la jolie Tatiana Silva a officiellement effectué ses débuts sur TF1.

L’ancienne Miss Météo de la RTBF avait pris place en face de Jean-Pierre Pernaut, qui l’a présentée aux téléspectateurs avant de poursuivre, donnant rendez-vous à notre compatriote « à la fin du journal ».

Il était finalement 13h52 lorsque Tatiana, pantalon en cuir noir et blouse blanche à col claudine très neutre, a pris la parole.

Et malgré un débit de parole un peu plus rapide qu’à l’accoutumée, et deux petites anicroches au niveau des prononciations de régions, notre compatriote peut clairement être satisfaite de sa première. Le stress, bien légitime en pareille circonstance, a été gommé par un professionnalisme sans faille et un sourire qui ne manquera pas de conquérir les téléspectateurs les plus réticents.

Sur twitter, certains l’ont d’ailleurs déjà adoptée.

Tatiana elle-même a semblé satisfaite de sa prestation, à l’image du tweet posté juste après son intervention.