Publifin: Stéphane Moreau refuse de dévoiler le montant de ses rémunérations publiquement! (direct)

Stéphane Moreau passe en ce moment devant la commission Publifin au parlement wallon. Au cours des débats, l’intéressé, en pleine forme, a déclaré qu’il pouvait aborder le sujet des rémunérations, y compris des siennes, en séance à huis clos. « Le huis clos permettrait d’avoir un débat beaucoup plus large et beaucoup plus constructif », a-t-il déclaré devant le comité. Le débat est lancé : faut-il un huis clos ou non ?

Stéphane Moreau a refusé de donner son salaire publiquement. Il a demandé le huis clos, argumentant qu’il permettrait « un débat débat beaucoup plus large et beaucoup plus productif ». Voici donc la vidéo dans laquelle il refuse de donner son salaire publiquement.

En 2013, après la tourmente liée à l’acquisition des éditions de L’Avenir, « on nous a dit de revoir la structure, car il n’était pas logique que des journaux soient rachetés par une intercommunale », a exposé M. Moreau.

À la recherche d’un modèle qui garantisse toujours un contrôle de l’actionnaire public sur la structure, il dit avoir pensé au schéma d’Elia et de Fluxys. Soit une structure par étages, avec le holding Publifin actionnaire public, la s.a. Finanpart destinée à accueillir d’autres partenaires publics tels que Brutélé – « et j’espérais d’autres régions de Wallonie » – et enfin Nethys, société industrielle.

« Je n’ai pas fait ça sur un carton de bière. Je suis allé présenter ce schéma aux ministres (wallons de l’Économie et des Pouvoirs locaux) Jean-Claude Marcourt et Paul Furlan, qui ont trouvé que ça avait du sens, parce que personne n’avait de meilleure idée. Puis je suis revenu à Liège, et il a fallu l’accord (Ecolo n’a pas été consulté) des trois partis traditionnels. » À l’époque, le ministre de l’Energie était Jean-Marc Nollet (Ecolo), mais M. Moreau ne l’a pas cité.

Et d’énumérer par contre les noms de responsables provinciaux ou de fédérations provinciales de partis associés à cette décision : André Gilles (PS), Willy Demeyer (PS), Daniel Bacquelaine (MR), Pierre-Yves Jeholet (MR) ou encore Dominique Drion (cdH, ce dernier ayant demandé l’accord de son président Benoît Lutgen).

« Quand tout le monde a trouvé que c’était le bon modèle, on l’a mis en œuvre. Il est certes perfectible, mais en termes opérationnels, c’est un bon modèle. »

L’homme, resté invisible ces dernières semaines parce que sous certificat médical, est apparu sûr de lui et relativement détendu, n’hésitant pas à agrémenter ses 392 slides de présentation de messages publicitaires pour ses produits, ou à commenter l’actualité du marché de l’énergie pour influer les députés à prendre des législations plus favorables.

Il a souligné la manière dont il avait redressé le gestionnaire de réseau RESA, considéré par certains comme la société qui soutient les activités déficitaires du groupe, mais a assuré les députés de l’étanchéité entre secteurs, un point que les commissaires auront à cœur d’approfondir, notamment pour cerner l’impact éventuel sur les dividendes versés aux communes, ou sur les risques encourus.

Pour Stéphane Moreau, le modèle du groupe Publifin n’est pas nébuleux mais compliqué. Mais « grâce à ses holdings successifs et complémentaires, le groupe exerce une influence déterminante en Wallonie, ou avec des acteurs flamands. C’est le résultat d’évolutions historiques. »

L’homme a à peine évoqué les comités de secteurs, et uniquement pour la période avant 2013, soit avant l’instauration des organes consultatifs dont les dysfonctionnements ont conduit au scandale Publifin. Il n’a pas abordé la question de la rémunération du management de son entreprise.

Cantonnés quatre heures durant à écouter l’exposé de M. Moreau, les députés s’apprêtaient à poser leurs questions à la reprise de la séance, à 15h30.

