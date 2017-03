Mouscron: 750 kg de viande et 2.600 participants pour la 35e édition du Bœuf gras (+ photos)

Jeudi soir, le centre Expo affichait une fois de plus complet à l’occasion de la 35 e édition du Bœuf gras. De quoi ravir évidemment les organisateurs du Kiwanis qui marquaient ainsi dignement le 40 e anniversaire de leur création.

Si Nicolas Denauw avait cette année pris le relais de Manu Provis à la coordination générale de l’événement, tous les rouages de cet engrenage admirablement huilé ont été actionnés sans heurts, à la satisfaction des 2600 participants.

La qualité et la diversité des mets proposés à volonté en buffets n’a en effet souffert en rien du nombre important de convives. Ils ont pu, sans file d’attente excessive, se régaler de pièces de bœuf évidemment, 750 kilos ont été débités, mais aussi de jambon braisé, couscous, hamburgers, filet américain, pâtes à la truffe, salades variées, buffet de desserts, etc. Cette prouesse ne serait pas possible sans le savoir-faire du secteur Horeca mouscronnois. .

Si à Mouscron, on sait s’amuser, on sait aussi tendre la main. Les bénéfices dégagés par ce Bœuf gras permettront ainsi au Kiwanis de poursuivre sa mission sociale dans des proportions exceptionnelles puisque l’an dernier, ce sont plus de 100.000€ qui ont été redistribués au bénéfice de l’enfance, qu’elle soit défavorisée socialement, malade ou handicapée.