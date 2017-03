Mons: "Molly semblait heureuse", déclare sa cousine Sandy, qui ignorait une telle radicalisation

Lorsque Sandy a vu le nom de Molly, 24 ans, apparaître dans les médias, elle a tout de suite su… « C’est un prénom qui n’est pas très répandu… Et c’était précisé qu’elle était originaire de Mons. Je n’en revenais pas quand j’ai lu l’article », commente Sandy, sa cousine.

En effet, Molly Bury a été placée sous mandat d’arrêt, dans la nuit de mardi à mercredi. Et ce, à l’occasion d’une perquisition, à Wevelgem (Flandre Orientale). Elle est soupçonnée d’avoir « apporté son aide à des personnes qui avaient l’intention de commettre un attentat en Europe », a déclaré le parquet fédéral belge (cf. La Province de ce vendredi).

De sa famille, elle ne gardait plus contact qu’avec sa cousine, Sandy. Cette dernière ignorait tout de sa radicalisation.« Ça fait un moment que je ne l’ai plus vue de visu, environ un an. Au moment où elle est partie de Mons, après l’histoire de vol de trésorerie dans une ASBL (NDLR : Solidarité SDF Mons). Elle m’a dit avoir déménagé à Gand, Courtrai, Bruxelles… Je n’ai jamais eu d’adresse exacte. J’ai gardé contact avec elle par messages. Elle m’a dit qu’elle avait rencontré un garçon, un peu avant l’été dernier : Mohammed. Qu’elle vivait avec lui et était bien avec lui. Elle m’a dit qu’il l’aidait à avancer dans sa vie, qu’elle réfléchissait aux erreurs du passé. Ça semblait positif pour elle... », commente Sandy.

