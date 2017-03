Comines: ils sont de plus en plus nombreux à s'envoyer en l'air

En mars 2016, le complexe « Ice Mountain » ajoutait une nouvelle attraction à son offre déjà copieuse, en inaugurant son indoor skydiving, qui permet de braver les airs tel un oiseau. Un an après, le simulateur de chute libre plaît autant aux amateurs avides de sensations fortes qu’aux skydivers professionnels. Pour le directeur Stéphane Fievez, le bilan est très positif...

Il est possible de pouvoir s’envoler comme un oiseau !

C’était le jeudi 3 mars 2016, dans la soirée. Si le parachutiste de l’extrême Felix Baumgartner, pourtant annoncé, n’était finalement pas de la partie, il y avait du beau monde dans les travées du complexe « Ice Mountain », à Comines.

L’Adventure Park de la rue de la rue de Capelle y organisait un événement de taille : l’inauguration officielle de son indoor skydiving. Après plus d’une année de travaux, l’heure avait sonné, il était enfin possible de s’engouffrer dans le tube géant équipé de puissantes turbines et de pouvoir flotter délicatement dans les airs comme un oiseau.

Tandis que des skydivers professionnels nous gratifiaient de leurs figures plus incroyables les unes que les autres, le directeur Stéphane Fievez était alors très heureux, et même peut-être un peu ému, au moment de présenter son nouveau bébé !

Une année s’est écoulée depuis le lancement de cette nouvelle attraction. Et le maître des lieux n’a pas perdu son sourire... Au moment de dresser le bilan de ces douze premiers mois de fonctionnement, M. Fievez se montre très satisfait !

