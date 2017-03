Wasmes AB: Refaire sa garde-robe à petits prix

Une grande chiffonnade de vêtements, accessoires et jeux a lieu ce dimanche 12 mars à la Ferme de Bouchegnies, à Wasmes AB.

Le printemps revient et avec lui, le désir de renouveler sa garde-robe et celle des enfants. Vous voulez acheter de beaux vêtements de marque à petits prix ? Rendez-vous à la chiffonnade de la Ferme de Bouchegnies, à Wasmes AB (Péruwelz). Elle aura lieu ce dimanche 12 mars de 8h30 à 16 h.

Lors de cette grande vente de vêtements d’occasion dans une salle, vous trouverez des habits pour enfants et adultes ainsi que des chaussures et de nombreux accessoires. Il y a aussi des choses neuves ou artisanales. Plusieurs dizaines de stands seront ouverts, il y en aura donc pour tous les goûts. Par ailleurs, un espace est dédié aux jeux, jouets et livres d’occasion. Le tout à prix modiques donc. Rue de Bouchegnies, 10 à 604 Wasmes-Audemetz-Briffoeil.