Tournaisis: le facteur mordu par le chien d'une cliente

Elle fait d’ailleurs défaut… mais la victime, le facteur, est bien là lui. Il témoigne : « C’était un jour d’août, je devais livrer un recommandé à cette cliente de ma tournée et le chien est brutalement sorti et m’a mordu », assure l’homme. S’il se constitue partie civile, c’est surtout à la demande de son employeur, en l’occurrence la Poste « parce qu’il s’agit d’un accident du travail », se défend-il. « Je n’ai pas pour habitude de chercher des misères à mes clients », ajoute l’homme, sincère.

Il dit d’ailleurs n’avoir subi une incapacité de travail que le jour de l’accident : « Le temps de faire soigner ma blessure et d’effectuer un rappel de tétanos, car je ne savais plus où j’en étais avec ma vaccination ». Il met toutefois en garde : « Elle n’a pas voulu reconnaître que son chien m’avait mordu et c’est ce qui est dangereux, si demain il s’en prend à un enfant. C’est quand même une belle bête ». Ce dossier n’aurait pas dû se trouver devant le tribunal correctionnel : la médiation entamée avait échoué. Jugement le 4 avril.