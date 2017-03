Tournai: il escroque un gars pendant le Mondial

Ce jour-là, le 17 juin 2014, la Belgique et l’Algérie s’affrontent et l’ambiance est à la hauteur de l’événement dans le centre de Tournai. D’autant que les Belges gagnent in extremis. Bref, ce jour-là, Vivien propose à un autre supporter de l’accompagner à la banque, pour retirer un peu d’argent. Juste après, il parvient à lui subtiliser sa carte et à mémoriser le code secret. Plus tard dans la soirée, Vivien revient au distributeur et retire, une première fois 500€, puis encore 50€. Le supporter portera plainte pour ce vol que niera, dans un premier temps, le Tournaisien. Toutefois, les images vidéo prises par les caméras de la banque sont sans équivoque : il apparaît bien seul au moment de retirer les deux sommes d’argent. Vivien ne s’est pas présenté à l’audience de ce mardi. Il risque gros : le procureur a requis une peine de 10 mois de prison. Jugement le 4 avril.